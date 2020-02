O Sporting foi esta quinta-feira empatar ao reduto do Aves, em jogo da 2.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Liga Revelação, depois de ter vencido o rival Benfica na ronda inaugural.





O jogo que abriu a jornada terminou sem golos, com os leões a somarem assim 30 pontos, enquanto o Aves segue com 29 pontos.Refira-se que no sábado o Benfica (com 31 pontos) recebe em casa o líder Rio Ave (34 pontos). O outro jogo da jornada, sexta-feira, coloca frente a frente Sp. Braga e Estoril.