Numa partida da 12.ª jornada da Liga Revelação na qual entrava com a possibilidade ampliar para 6 a vantagem pontual sobre o segundo classificado Benfica, o Sporting não passou de um empate a zero na receção ao Estoril e manteve-se desta forma com os mesmos 4 pontos de avanço para os encarnados que tinha no arranque da jornada.





A atuar em casa, a equipa comandada por Leonel Pontes não conseguiu desfazer o nulo, chegando desta forma aos 31 pontos, contra os 27 do Benfica. Quanto ao Estoril, é sexto, com 19 pontos, os mesmos que o Rio Ave.