O Sporting empatou este sábado, 1-1, na receção ao Portimonense na 12.ª jornada da Liga Revelação.





Tiago Ferreira abriu o marcador para os leões, aos 57 minutos, mas 4 minutos depois a formação algarvia chegou ao golo por Relvas.Até ao final do encontro o marcador não sofreu mais alterações.Com este resultado, o conjunto de Filipe Pedro continua no 5.º lugar da Liga Revelação, com 12 pontos, ficando de fora dos lugares de apuramento para a próxima fase da prova.