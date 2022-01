Sporting esbarra na muralha construída por Vítor Eudes

çO Sporting voltou a marcar passo no apuramento para a Taça Revelação, ao empatar, sem golos, com o Marítimo. Os insulares estiveram muito compactos, não concederam espaço aos médios criativos do Sporting e no ataque a referência Rodrigo Ribeiro esteve sempre com a companhia do central dinamarquês Noah Madsen e de Miguel Rosário. Apesar de o Sporting ter tido mais bola, faltou sempre objetividade. No segundo tempo, os leões intensificaram o domínio, mas esbarraram na muralha madeirense que Vítor Eudes construiu.O guarda-redes, de 1,96 metros, fechou a porta da baliza por diversas vezes e foi preponderante para o nulo. Entre as várias intervenções, destaque para a extraordinária defesa ao remate de Rodrigo Ribeiro, na recarga a um livre do médio João Daniel.