Sporting goleia Aves e lidera isolado

O Sporting alcançou esta segunda-feira a segunda vitória em outros tantos encontros da Liga Revelação, ao bater fora de casa o Aves por 4-0.





Diante dos campeões em título do campeonato de Sub-23, os leões venceram com golos de Joelson Fernandes (7'), Tomás Silva (11'), Pedro Mendes (56') e Dimitar Mitrovski (90') e chegaram aos 6 pontos, comandando assim de forma isolada a prova, com mais 2 pontos do que o Rio Ave.