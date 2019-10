Sporting goleia Feirense no regresso de Pontes ao comando dos leões

Silas foi espreitar goleada do Sporting no regresso de Leonel Pontes aos Sub-23



O Sporting venceu e convenceu este sábado frente ao Feirense, no regresso de Leonel Pontes ao comando da formação sub-23, depois da passagem pela equipa principal.A formação leonina goleou por 5-1 a equipa de Santa Maria da Feira, com golos de Pedro Mendes (bis), Nuno Mendes, Bernardo Sousa e ainda de Pinto, que aos 27 minutos marcou na própria baliza.do lado do Feirense, Anthony foi o autor do golo de honra, que chegou em cima do apito final.Com este triunfo, o Sporting soma 30 pontos, resultado de 10 vitórias em 10 jogos.