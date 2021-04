Sporting obrigado a vencer dérbi com o Benfica

O Sporting ainda sonha com o apuramento para a Taça Revelação mas, para isso, está obrigado a vencer o dérbi com o Benfica pelas 17 horas desta quinta-feira - que já está apurado - e ainda a esperar que o Portimonense não ganhe ao Cova da Piedade.

"Temos de estar focados apenas no nosso jogo e acreditar que tudo correrá pelo melhor", atirou o técnico Filipe Pedro, em declarações ao órgãos oficiais dos leões, explicando que, para vencer as águias, "é necessário manter a personalidade, a qualidade e a identidade da equipa". Do lado do Benfica – equipa que venceu os outros três dérbis desta temporada –, Luís Castro deixa claro que não será um jogo para cumprir calendário. "Vamos entrar para ganhar. Temos de manter a concentração para que não aconteçam sobressaltos", disse o treinador.

O Sporting-Benfica e o Cova da Piedade-Portimonense vão ter transmissão em simultâneo no Canal 11.