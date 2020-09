O Sporting entrou com o pé esquerdo na Liga Revelação. A equipa de sub-23 dos leões perdeu (2-1) na deslocação ao terreno do Cova da Piedade, num encontro em que Nicolai Skoglund fez, já perto do final, o único golo da turma leonina. Vicente Caldeira (30') e Aldo Semedo (42') fizeram os golos que resultaram no triunfo da formação piedense.