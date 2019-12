O Portimonense impôs por 2-1 sobre o Sporting em Portimão, em jogo a contar para a Liga Revelação. Fernando abriu o ativo pelos leões e estreou-se a marcar de verde e branco, com um golo aos 18 minutos. Contudo, o conjunto visitado haveria de conseguir operar a reviravolta no marcador.





Zé Gomes empatou a partida ainda no primeiro tempo, à passagem do minuto 25. Já na segunda parte, Bruno Reis, aos 90'+4, consumou a segunda derrota consecutiva da equipa de Leonel Pontes depois de o desaire caseiro com o Famalicão na ronda anterior (1-2).Desta feita, o Sporting é apanhado na liderança pelo Benfica, tendo as duas equipas os mesmos 42 pontos. O Rio Ave é o terceiro classificado, com 38 pontos, mas menos um encontro.