Sporting recebe Benfica focado na aproximação

O Sporting começou a Liga Revelação a todo o gás e parecia imbatível, mas perdeu algum ímpeto, o que o Benfica aproveitou para subir à liderança. As águias visitam hoje (11h45) Alcochete com cinco pontos de vantagem sobre o rival, algo que Luís Castro minimiza. "O objetivo é formar jogadores para a primeira equipa. Se ganharmos, vamos continuar em primeiro, mas o objetivo principal não é a classificação", frisa o técnico encarnado. Por sua vez, Leonel Pontes quer dar seguimento à vitória da ronda passada (2-1 na Feira). "Deu-nos muito ânimo e agora estamos focados neste jogo, frente a uma equipa com uma excelente dinâmica coletiva", conclui o treinador.