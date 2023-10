Sporting recebe Estrela da Amadora com o 2.º lugar na mira

O Sporting-E. Amadora é o jogo do dia na Liga Revelação, pois uma vitória dos leões vai permitir-lhes o salto para o 2.º lugar da Série B, na posse precisamente dos tricolores, campeões em título. Esta será a primeira oportunidade da equipa leonina, liderada por João Pereira, para se redimir da derrota na jornada anterior, frente ao líder Estoril, que aconteceu com dois golos sofridos perto do final (1-3). Os canarinhos também têm uma desafio difícil, com a visita ao Benfica, no sábado. À espreita do pódio encontra-se o Farense, que hoje de manhã joga o dérbi algarvio em Portimão

Na Série A, os dois da frente já jogaram, mas hoje há duelo entre Ac. Viseu e Torreense, os outros ocupantes da zona de apuramento de campeão. Um empate pode servir ao Gil Vicente o salto para o 3º lugar. Isto porque os galos são claramente favoritos na receção ao Rio Ave, única equipa desta Liga Revelação que ainda não tem pontos.