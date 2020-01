Sporting regressa aos triunfos em Santa Maria da Feira

O Sporting regressou esta terça-feira aos triunfos na Liga Revelação ao vencer por 2-1 na visita ao Feirense, em partida da 25.ª jornada.





Perante o último classificado e a jogarem em superioridade numérica desde os 18 minutos, os jovens leões só garantiram a vitória na reta final do encontro.

Dimitar Mitrovski adiantou a equipa de Leonel Pontes no marcador aos 34 minutos, os fogaceiros ainda chegaram ao empate por intermédio de Vasco Vieira (78') mas os leões voltaram a marcar aos 84' por Paulo Agostinho e selaram o triunfo.



Com esta vitória o Sporting segue no 3º lugar a cinco pontos do líder Benfica (goleou na visita ao Aves) e a dois do 2º classificado, Rio Ave, que também esta terça-feira bateu (1-0) o Famalicão.



Na próxima jornada da prova o Sporting vai receber o Benfica, em partida agendada para as 11h45 de sábado.