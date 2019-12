Sporting regressa às vitórias na Madeira

Depois do desaire diante do V. Guimarães na jornada passada, o Sporting regressou aos triunfos (1-0) diante do Marítimo.





O defesa Babacar Fati (68') apontou o único golo do jogo. A equipa de Leonel Pontes segue na liderança do campeonato com mais um ponto do que o Benfica,