O Sporting perdeu este sábado na receção ao Cova da Piedade, por 1-0, somando a terceira derrota no espaço de uma semana.





Depois de no sábado passado a equipa orientada por Leonel Pontes ter perdido em casa com o Benfica e na quarta-feira ter cedido frente ao Estoril, hoje foi Nelsinho o autor do único golo da partida da 28.ª jornada da Liga Revelação.O jogador do Cova de Piedade marcou aos 70 minutos, após assistência de Pedro Paz.Com esta derrota o Sporting pode ser ultrapassado nesta jornada pelo Aves e ficar em igualdade pontual com o Estoril, quando faltam duas jornadas para o fim da 1.ª fase do campeonato.