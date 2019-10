Sporting tenta reagir depois de dois tropeções

A jornada 13 da Liga Revelação arrancou com o triunfo do V. Setúbal sobre o Sp. Braga, por 1-0, resultado que impediu os arsenalistas de subirem ao terceiro lugar e permitiu aos sadinos distanciarem-se mais dos lugares incómodos da tabela.

Hoje realizam-se os restantes jogos, com destaque para o Cova da Piedade-Sporting, em que o líder tenta reagir à derrota com o Benfica e ao empate com o Estoril. "Pretendemos corrigir alguns aspetos importantes dos últimos dois jogos. Também queremos experimentar soluções diferentes, além de tentar melhorar o nosso modelo de jogo em função das alterações que têm vindo a ser feitas", afirmou o técnico dos leões, Leonel Pontes, justificando: "No jogo com o Estoril jogámos em 3x4x3, passámos para 4x2x3x1 e acabámos em 4x4x2. Estas alterações de sistema são importantes para os jogadores crescerem e perceberem que noutro nível vão encontrar realidades distintas."