O Sporting conseguiu esta segunda-feira a primeira vitória nesta Liga Revelação. Depois de três derrotas nas três primeiras rondas, os leões receberam e venceram o Belenenses por 2-1, em jogo a contar para a quarta jornada do grupo B realizado em Alcochete.





Os azuis até marcaram primeiro, num golo de Zack Blackwel, apontado logo aos nove minutos, vantagem que guardaram até ao intervalo. No entanto, o Sporting conseguiu a reviravolta no marcador na segunda parte. Tiago Ferreira empatou aos 49 minutos e Gonçalo Costa assinou o 2-1 final, ao minuto 73.O Sporting soma agora três pontos, tantos quanto o Belenenses. As duas equipas ocupam o final da tabela, nos sétimo e oitavo lugares, respetivamente.