Sporting vence em Portimão e isola-se no segundo lugar

O Sporting venceu no terreno do Portimonense por 3-0, no fecho da 20.ª jornada da Liga Revelação. Com golos de Pedro Mendes (14'), Daniel Bragança (20') e Mees de Wit (90'+1), os leões isolaram-se no segundo lugar da competição, fugindo a Aves e Sp. Braga, formações que escorregaram nesta ronda - um empate e uma derrota, respetivamente.A formação verde e branca tem 38 pontos, menos quatro que o líder Benfica. Em terceiro seguem agora o Rio Ave e o Aves, ambos com 36 pontos.