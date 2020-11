O Sporting venceu esta sexta-feira o Cova da Piedade, em jogo da 8.ª jornada da Liga Revelação, e somou a quarta vitória consecutiva.





Os leões chegaram ao golo aos 49 minutos, com Bruno Tavares a converter um penálti.Até ao final do jogo o resultado não sofreu mais alterações.O Sporting ocupa o 2.º lugar da Série Sul, com 12 pontos somados em 7 jogos disputados, atrás do Estoril que soma 13 pontos e 5 jogos.