O Sporting somou a quarta vitória na Liga Revelação em outras tantas jornadas ao derrotar o Marítimo por 3-1, num jogo marcado pela inclusão de Valentin Rosier. O lateral direito contratado ao Dijon não jogava desde fevereiro devido a lesão e ganhou minutos nos sub-23 antes de poder realizar a estreia pela equipa principal dos leões.A formação orientada por Leonel Pontes saiu para o intervalo a vencer por 2-0, com golos de Matheus Nunes (16') e Tomás Silva (23'), com Joelson Fernandes a ampliar logo no início da segunda parte (48'). Pedro Pelágio, de penálti, fez o tento de consolação dos madeirenses (64'). Desta forma, os leões seguem isolados na liderança, com 12 pontos. Já o Marítimo soma seis.Consulte os resultados e a classificação da prova.