A criação de uma equipa sub-23 é uma das medidas que se encontra a ser ponderada pelo Gil Vicente para a próxima época. Com o regresso à 1.ª Liga, o emblema gilista terá de proceder a uma reestruturação do plantel e, ao que tudo indica, muitos dos nomes que fizeram parte da atípica campanha transata poderão integrar este novo projeto, caso se confirme que é para avançar.





De resto, até ao momento, a campanha levada a cabo para a venda e renovação dos lugares anuais está a ser bem-sucedida e a superar as expectativas dos responsáveis barcelenses.O regresso à 1.ª Liga está a ser vivido com entusiasmos e os adeptos têm dito 'presente' à chamada do clube.