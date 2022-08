Sub-23 do Sporting voltam a empatar

Ainda não foi desta que João Pereira somou a primeira vitória ao comando dos sub-23 do Sporting. Depois do nulo na Madeira, os leões voltaram a empatar (3-3) na 2.ª jornada (Série C) do Torneio de Abertura, diante do Mafra. Na visita a Alcochete, os mafrenses entraram melhor e, antes dos 20 minutos, já venciam por 2-0, com golos de Cavaletti (13’) e João Dias (16’). O Sporting reagiu e, antes do intervalo, repôs a igualdade, graças à eficácia de Isnaba Mané (29’), de penálti, e de João Muniz (44’). Após o descanso, a equipa leonina conseguiu a reviravolta, com um ‘tiro’ de Skoglund (51’). Mas o Mafra ainda fez o 3-3, graças ao remate forte d Lucas Souza (75’). Ambas os clubes somaram o segundo empate na competição e partilham o 2º posto com dois pontos, menos dois que o Marítimo, que ganhou (2-0) ao E. Amadora. A Norte, Leixões e Gil Vicente lideram com 6 pontos, após triunfos sobre Rio Ave e Sp. Braga, respetivamente.