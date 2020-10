Terceira vitória seguida mostra boa saúde do Sporting

Após três derrotas nas primeiras três jornadas, o Sporting ultrapassou o mau momento e ontem venceu o Marítimo por 3-2, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Duarte Carvalho.

No segundo tempo, ambas as equipas foram mais eficazes. O Sporting chegou ao 2-0 por Bruno Tavares (54’) mas o Marítimo reduziu por Marcelo Marques (75’). Três minutos depois, os leões voltaram a distanciar-se, com um golo de Renato Veiga. Mesmo a perder por 3-1, os madeirenses foram tentando visar a baliza leonina e acabaram recompensados aos 87’, quando Marcelo Marques bisou.