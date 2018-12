Tiago Conde aplaude exibição do Feirense

O poste travou o sonho da equipa Sub-23 do Feirense. O remate de Anthony parecia levar o destino certo, mas bateu no ferro e, pouco depois, os encarnados ganharam e acabaram por vencer.Por Santa Maria da Feira todos acreditavam que era possível, pelo menos, repetir o empate averbado no Seixal na 1° volta. O treinador Tiago Conde aplaude a exibição da sua equipa e a evolução que a mesma tem conseguido desde o arranque da época."Merecíamos outro resultado. Fomos uma equipa séria durante todo o jogo. Os meus jogadores merecem os parabéns. Tivemos uma bola no poste que, se entrasse, mudaria o rumo do jogo. Este jogo foi mais uma prova do crescimento deste grupo de jovens jogadores, alguns ainda juniores. Eles têm dado a cara à luta e, com este ritmo de crescimento, vão certamente ser muito felizes no futuro!", afirmou Tiago Conde, após a partida contra o Benfica.