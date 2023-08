Tiago Teixeira com confiança extra pela réplica dada no dérbi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting empatou nas duas primeiras jornadas da Série B, com Portimonense (0-0) e Benfica (2-2), mas a exibição no dérbi dá confiança extra ao treinador dos leões para a receção ao Santa Clara. "O resultado não foi o pretendido, mas os jogadores deram uma excelente resposta", disse Tiago Teixeira, à Sporting TV, frisando que a equipa esteve por duas vezes a perder, recuperou em ambas e, analisou, poderia ter ganho: "No último minuto tivemos 3 oportunidades claras de golo. Deixámos bons indicadores para este próximo jogo."

Sobre o duelo com os açorianos, a quem reconheceu qualidades, o técnico perspetivou que será "muito competitivo". "Só fizeram um jogo, mas estiveram bem. É uma equipa nova, mas que tem alguns jogadores que já se conhecem das equipas do Alverca", analisou, garantindo que o Sporting vai entrar em campo com "ambição de conquistar os três pontos".