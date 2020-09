Tomás Araújo quer fazer história no Benfica: «Vencer a Liga Revelação»

O Benfica lutava com o Rio Ave pela conquista da Liga Revelação em 2019/20 quando surgiu a pandemia e todas as competições desportivas em Portugal acabaram por ser interrompidas. Tomás Araújo, central dos encarnados na competição, apontou agora a fazer história no emblema da Luz.





"Temos um jogo para ganhar daqui a duas semanas e esta época queremos fazer história, ou seja, vencer a Liga Revelação. A maior parte dos jogadores já se conhece, por isso todo o processo vai ser mais fácil", vincou o jovem defesa português em declarações à BTV em antecipação à estreia do Benfica sub-23 a 12 de setembro.Já o técnico Luís Castro garantiu que o grupo tem de "pensar jogo a jogo e com calma". "O principal objetivo é formar jogadores para a equipa principal. Quanto à Liga Revelação, estando no Benfica, todos os jogos são para vencer, mas agora temos de focar-nos na primeira jornada", reiterou o treinador que comandou os sub-19 à final da UEFA Youth League, diante do Real Madrid.Recorde-se que o Aves, em 2018/19, é o único vencedor da Liga Revelação desde que esta foi criada em 2018.