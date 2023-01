Vizela apurado para a fase final

O Vizela garantiu o apuramento para a fase final da Liga Revelação depois de ontem ter derrotado o Gil Vicente, por 2-1. O empate era suficiente para as aspirações dos locais, mas seriam os gilistas a abrir o marcador ainda na primeira parte (25’), num golo de belo efeito do avançado Miguel Monteiro.

A reação vizelense foi imediata, conseguindo construir oportunidades para anular a desvantagem. Uma intenção que surgiu apenas na segunda parte, com o golo de Gonçalo Cunha (54’) e que antevia os festejos do apuramento, que seriam depois confirmados com o golo que garantiu a vitória. Prosper entrou na área e finalizou com sucesso, para satisfação geral dos jovens vizelenses, que estenderam as celebrações do apuramento após o final da partida.