Vizela na luta por títulos prova aposta na formação

As presenças dos sub-23 e sub-19 do Vizela nas respetivas fases de apuramento de campeão quantifica a forte aposta na SAD na formação. Aliás, existe uma ligação umbilical da equipa técnica que agora lidera os sub-23. Isto porque Joel Sampaio começou a época nos juniores e liderou a parte do trajeto desta equipa até terminar em 2º lugar, atrás do FC Porto. É, por isso, um profundo conhecedor da realidade do plantel, agora com informação alargada aos sub-23, depois de assumir o projeto que era liderado por Tulipa. Joel Sampaio não acredita em coincidências...

“Foi tudo bem preparado. O ambiente é de cooperação e comunicação. Temos critério na escolha dos jogadores e a SAD faz tudo para termos as melhores ferramentas”, explicou o treinador da equipa que dá hoje o pontapé de saída na fase decisiva da Liga Revelação, frente ao Sp. Braga, satisfeito pelos recentes êxitos: “ Estive 17 jornadas nos sub-19 e sofri muito porque aquela equipa é a minha imagem e nunca escondi a ambição de os ver ir à segunda fase. Nos sub-23, fiz um terço do campeonato, por isso o mérito é quase todo do Tulipa.”





O ritmo desportivo da formação está acima das capacidades infraestruturais do Vizela. O complexo desportivo não tem o número suficiente de relvados para fazer face às necessidades de todas as equipas da formação e até os sub-23 têm de jogar na Vila das Aves por falta de condições. "A semana tem de ser muito bem preparada em termos de logística para as equipas poderem ter espaços de treino", referiu Tulipa, agora líder da equipa principal, admitindo que as instalações devem ser melhoradas para "sermos apelativos para os jovens que andam indecisos entre estar num grande ou vir para nós. Se tivermos infraestruturas, vamos ter maior capacidade para os recrutar", justificou.O técnico acredita que o modelo adotado pela SAD será replicado em outros clubes, porque "será fulcral para ativar os jovens na equipa principal".