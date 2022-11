Vizela pode cavar um fosso maior no topo da tabela

O calendário da Série A da Liga Revelação fica hoje acertado com os três primeiros classificados em jogo. O Vizela, que continuará sempre na frente – face à vantagem de cinco pontos sobre o Famalicão –, vai até Vila do Conde defrontar o Rio Ave, que ocupa a terceira posição a seis pontos do líder, o qual pode cavar um fosso ainda maior. O Famalicão viaja até Matosinhos para medir forças com o Leixões, que só tem um triunfo nos quatro desafios disputados.

Na Série B, o Estrela da Amadora antecipou a receção ao Farense, num duelo que poderá trazer alterações no segundo lugar da classificação. O resto da 7ª jornada só terá lugar no próximo dia 7, com o Estoril, campeão em título, a defrontar o Sporting, num surpreendente último lugar. Já o líder Benfica recebe o Portimonense.