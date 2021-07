«Andávamos todos deprimidos»: Adeptos de Sporting e Sp. Braga felizes com regresso aos estádios

Os adeptos de Sporting e Sporting de Braga, que se deslocaram este sábado a Aveiro para assistir à Supertaça, mostraram-se satisfeitos com o regresso do público aos estádios, adiantando que tinham saudades de ver jogos ao vivo.

"Tinha bastante saudade de acompanhar os jogos ao vivo, porque o futebol faz parte do meu ADN e, então, estes domingos sem futebol são bastante melancólicos", disse à Lusa Gilberto Silva, que veio de Braga para ver o jogo.

Este adepto bracarense mostrou-se naturalmente satisfeito com o regresso do público aos estádios e diz que "esta ideia dos testes é uma segurança para todos", apesar de ser mais um custo a somar ao valor dos bilhetes e das deslocações.

"Claro que se o futebol fosse sem testes, teríamos aqui nove ou dez camionetas do Braga e, neste momento, temos duas", afirmou.

Francisco Sá Coutinho também saiu hoje de manhã de Braga com o filho de 12 anos para ver o jogo. Para adquirir o bilhete, o pai apresentou o certificado de vacinação e o filho, como ainda não tem idade para receber a vacina, teve de fazer o teste à covid-19.

"Hoje em dia é um luxo conseguir ver algum desporto. Toda a gente tinha saudade de ver qualquer espetáculo, não é só o futebol", disse este adepto bracarense, que não entrava num estádio de futebol desde outubro de 2020, quando os minhotos jogaram com o AEK de Atenas, na fase de grupos da Liga Europa.

João Gomes, de Oeiras, também já não via um jogo do Sporting ao vivo desde março do ano passado e aproveitou esta primeira oportunidade de abertura ao público para vir a Aveiro ver a Supertaça.

"Não podíamos ir ao estádio por causa da pandemia e andávamos todos deprimidos. A pessoa tem que se sentar no sofá a olhar para a televisão", disse este sócio do Sporting com 'Gamebox'.

Miguel Ferreira, de Estarreja, que procura ver os jogos do Sporting sempre que os 'leões' se deslocam ao norte do país também estava naturalmente satisfeito com a possibilidade de ver este jogo ao vivo: "O público traz sempre outra emoção ao estádio".

O Sporting e o Sporting de Braga disputam este sábado a partir das 20:45 a Supertaça Cândido Oliveira no estádio Municipal de Aveiro, que terá 33% da sua capacidade ocupada por espetadores (cerca de 10.000 espetadores com máscara, distanciamento e certificados de vacinação completa ou teste de covid-19 negativos).