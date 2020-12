Apoio previsto para os hotéis

Afastados do palco desta Supertaça, os adeptos devem aproveitar para dar um último ‘empurrão’ às equipas no momento de saída dos autocarros dos respetivos hotéis. O FC Porto cumpre o seu estágio no sítio habitual, em Gaia, estando já programado o apoio à equipa, nomeadamente por parte da claque Super Dragões, por volta das 18 horas. Quanto ao Benfica, está concentrado numa unidade hoteleira localizada em Ílhavo e deve contar com a presença de alguns adeptos para um ato de apoio final também ao cair da tarde.