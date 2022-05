Aveiro vai receber Supertaça entre FC Porto e Tondela

A FPF anunciou esta terça-feira que a Supertaça, entre FC Porto e Tondela, vai realizar-se no Estádio Municipal de Aveiro a 31 de julho."A Câmara Municipal de Aveiro tem o maior gosto em ser, pela 12ª vez, parceira da FPF na organização e receção da Supertaça Cândido de Oliveira neste ano especial de 2022. É especial porque podemos voltar a ir ver a Supertaça em plena condição, com o estádio cheio. Isso dá-nos uma redobrada alegria. Um abraço muito especial ao FC Porto e CD Tondela pelas presenças neste jogo tão importante e uma saudação, também especial, à Federação Portuguesa de Futebol por, mais uma vez, transformar Aveiro na capital da Supertaça. Seguramente os aveirenses vão aderir e receber de braços abertos todos os adeptos de futebol que gostam desta festa que marca a transição de épocas desportivas. Deixo aqui um abraço de alegria e boas vindas a todos os adeptos e deixo o repto que venham conhecer melhor a cidade dos canais", afirmou Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, ao site da FPF.Já José Neves Coelho, presidente da AF Aveiro, elogiou a decisão de sediar, mais uma vez em Aveiro, a emblemática prova: "É uma razão de enorme satisfação recebermos a Supertaça na nossa cidade. É muito importante para os aveirense e para a própria prova. Estamos extremamente bem localizados e temos infraestruturas com condições excelentes para a prática do futebol. É o local ideal e temos muito gosto em receber a elite do futebol português. Estamos a ficar cada vez mais associados à competição porque a temos acolhido ao longo de sucessivos anos. Acredito que somos sempre, porque estamos disponíveis para ajudar, uma solução para qualquer final, de futebol ou futsal, organizada pela federação".