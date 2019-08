Benfica apela ao fair-play na Supertaça

O Benfica fez votos na sua newsletter diária que a Supertaça seja um encontro em que "impere o fair-play e a participação positiva de duas grandes massas de adeptos". Os encarnados não escondem que o desejo da equipa treinada por Bruno Lage é a vitória, mas pedem também que o jogo seja "um momento exemplar de promoção do futebol português"."Teremos pela frente o Sporting, um rival histórico e que é sempre um adversário a ter em conta, apresentando-se para ganhar em qualquer competição que participa e, por esta ordem de razão, em qualquer jogo também. Terá certamente de ser um Benfica ao seu melhor nível aquele que desejamos vitorioso no próximo domingo", escreve o clube da Luz."Mas não almejamos somente o triunfo da nossa equipa na edição deste ano da Supertaça Cândido de Oliveira. Pretendemos também que a Supertaça seja um momento exemplar de promoção do futebol português, uma jornada em que impere o fair-play e a participação positiva de duas grandes massas de adeptos", prossegue."O encontro entre Bruno Lage e Marcel Keizer, assim como o de Rúben Dias e Luís Neto, extravasam o mero domínio do marketing promocional. São antes uma demonstração de que é possível adversários no campo juntarem-se fora dele em prol de uma paixão e de um objetivo partilhados, o futebol e a promoção do mesmo. Que prevaleça este espírito e que, no relvado, o Benfica consiga superiorizar-se ao Sporting. Queremos muito vencer a Supertaça!"O Benfica-Sporting que abre a época 2019/20 está marcado para o próximo domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve.