Fernando Gomes e o duelo entre FC Porto e Tondela: «Tudo farão para oferecer um enorme espetáculo»

Fernando Gomes, presidente da FPF, acredita que a final da Supertaça Cândido de Oliveira, entre FC Porto e Tondela, este sábado à noite, será uma "grande festa popular". Na mensagem divulgada no programa oficial do evento agendado para Aveiro, o líder federativo focou o impacto destes dois clubes na época passada."O FC Porto, vencedor da Liga NOS e da Taça de Portugal Placard, enfrentará assim o CD Tondela, finalista vencido da Prova Rainha do Futebol Nacional. Mais uma vez estamos certos de que esta prova, disputada na cidade de Aveiro, pela décima segunda vez, será um grande jogo proporcionado por dois clubes que tudo farão para oferecer um enorme espetáculo", aponta Fernando Gomes."É com enorme alegria que celebramos a 44.ª edição Supertaça Cândido de Oliveira Vodafone, a competição que junta as melhores equipas das duas mais importantes competições nacionais da época anterior.O FC Porto, vencedor da Liga NOS e da Taça de Portugal Placard, enfrentará assim o CD Tondela, finalista vencido da Prova Rainha do Futebol Nacional. Mais uma vez estamos certos de que esta prova, disputada na cidade de Aveiro, pela décima segunda vez, será um grande jogo proporcionado por dois clubes que tudo farão para oferecer um enorme espetáculo e conquistar o belo troféu que celebra, também, a vida de Cândido Oliveira, indelével figura do desporto nacional.Com milhares de adeptos nas bancadas, temos igualmente a certeza de que as duas equipas oferecerão ao desporto nacional mais uma grande festa popular. Termino esta breve mensagem, agradecendo aos clubes a colaboração estreita com a FPF na preparação deste jogo e desejar a todos os jogadores, treinadores, staff, estruturas, sócios e adeptos os meus votos de felicidades e de uma grande final!Bem-vindos e bom jogo!"