Luís Godinho vai ser o árbitro do jogo da Supertaça, que se disputa no sábado, entre FC Porto e Aves. O juiz da AF Évora vai estar assim no jogo de arranque de temporada em Portugal.Dragões (campeões nacionais) e avenses (vencedores da Taça de Portugal) defrontam-se no sábado, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.