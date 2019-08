Marcelo e Costa assistem ao dérbi

Marcelo Rebelo Sousa e António Costa vão estar presentes no Estádio Algarve. De férias no sul do país, e depois da reunião semanal realizada entre os dois na Alcaidaria do Castelo de Loulé na passada sexta-feira, o Presidente da República e o primeiro-ministro vão voltar a reunir-se hoje na tribuna para assistir ao dérbi entre Benfica e Sporting para a Supertaça, que marca o arranque oficial da temporada.

Os dois governantes voltam a marcar presença num evento desportivo, depois de já terem estado lado a lado, a 25 de maio, na final da Taça de Portugal, no Jamor, numa partida de boa memória para o Sporting depois de vencer o FC Porto nos penáltis. Foi à conversa com Fernando Santos, para o Canal 11, que o Presidente da República confirmou que iria estar presente na Supertaça. Recorde-se que ao contrário da Taça de Portugal, em que o protocolo requer a presença do Chefe de Estado - ou alguém em sua representação por motivos de força maior -, a presença na Supertaça é facultativa.

Quem também vai marcar presença na tribuna do estádio é Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, presidentes do Benfica e Sporting, respetivamente. Desde que o ex-chefe do departamento médico dos leões chegou à presidência do clube que as relações estreitaram com o dirigente máximo do emblema da Luz, algo que não se verificava durante o mandato do ex-presidente Bruno de Carvalho.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, vão igualmente estar presentes no Estádio Algarve. Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé e Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, vão também estar juntos na tribuna do Estádio. Os custos inerentes à manutenção do Estádio do Algarve, uma das infraestruturas construídas de raiz para o Euro’2004, são suportados pelas duas autarquias.