Ministra da Saúde avança com a possibilidade de haver adeptos na Supertaça

A ministra da Saúde, Marta Temido, apontou, esta terça-feira, a possibilidade de o regresso dos adeptos aos estádios e a outros eventos ser uma realidade já no início da época 2021/22.





"Há a possibilidade de fazer essa abertura", anunciou após a reunião do Infarmed, lembrando que será necessário o uso de máscara, a separação física e a "eventual utilização de testes ou de certificados".Apesar de ser uma hipótese em cima da mesa, Marta Temido não garantiu a presença de adeptos este sábado, no jogo da Supertaça, entre Sporting e Sp. Braga, em Aveiro, remetendo a decisão para quinta-feira."Na quinta-feira, o Conselho de Ministros irá apreciar as atuais medidas e refletir sobre as recomendações dos peritos", revelou a ministra.