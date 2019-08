Nuno Almeida cumpre sonho na Supertaça

Nuno Almeida lidera a equipa de arbitragem na Supertaça de hoje entre Benfica e Sporting. O árbitro algarvio, de 44 anos, vai apitar o primeiro encontro decisivo da carreira, algo que o deixa orgulhoso. "É especial. Receber esta nomeação foi o momento alto da minha carreira. É um momento que era esperado, mas não sabia se o iria conseguir. Foi para este sonho que trabalhei durante 25 anos de carreira. Fiquei extasiado de alegria e motivação. Mas encaro este jogo como todos os outros. Só com este profissionalismo, dedicação e empenho é que chegamos a este patamar de excelência de fazer um jogo com este ‘glamour’, que é uma final. É a cereja no topo do bolo", referiu ao site da FPF.

Insistente a pedir fair play e respeito para toda a temporada, Nuno Almeida explicou como se preparou: "Estamos a trabalhar arduamente para este jogo como sempre o fazemos, treinando quatro dias por semana, estudando, adaptando às alterações às leis de jogo como as equipas fazem. Esperem uma arbitragem competente e empenhada, não só neste jogo como para toda a época."

A equipa de arbitragem será composta pelos assistentes André Campos e Bruno Jesus, pelo quarto árbitro André Narciso, enquanto os vídeo-árbitros serão Jorge Sousa e Luís Ferreira. Como AVAR estará Nuno Manso.