Benfica e FC Porto disputam esta quarta-feira, a partir das 20h45, a Supertaça Cândido de Oliveira no Estádio Municipal de Aveiro. Estas são as opções iniciais de Roger Schmidt e Sérgio Conceição para o primeiro jogo oficial da temporada 2023/24. Os dois treinadores promoveram surpresas no ataque. O alemão surpreendeu também... no banco, com a ausência do brasileiro David Neres da ficha de jogo.: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Ristic; João Neves, Kökçü, Aursnes, Di María, João Mário e Rafa.Suplentes: Samuel Soares, João Victor, Morato, Jurásek, Florentino, Chiquinho, Schjelderup, Tengstedt e Musa.: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Zaidu; Grujic, Eustáquio, Otávio e Galeno; Namaso e Taremi.Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Nico González, André Franco, Romário Baró, Gonçalo Borges, Fran Navarro e Toni Martínez.