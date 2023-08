Otamendi tenta a primeira Supertaça pelo Benfica

Depois de ter falhado em 2020, Nicolás Otamendi tenta conquistar a primeira Supertaça de águia ao peito. O capitão dos encarnados, que já tinha tido oportunidade de o fazer no primeiro ano na Luz - os dragões acabaram por vencer o Benfica por 2-0 -, conquistou o troféu por três ocasiões: 2011, 2012 e 2013. Agora, na quarta temporada no Benfica, o campeão do Mundo pela Argentina tem a possibilidade de garantir a quarta Supertaça da sua carreira.





A Supertaça já se joga nas casas de apostas e, para já, o Benfica parte em vantagem. Segundo dados reunidos pela Betano, 54,4% dos adeptos acreditam que os encarnados vão ficar com o troféu. Há a convicção também de que nenhuma das equipas vai ficar em branco no encontro. Isto porque em 94% das apostas já feitas os amantes do futebol arriscam que tanto FC Porto como Benfica vão conseguir marcar. No último clássico, confirmou-se (2-1).