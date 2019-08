Rivais separados no Algarve

Mapa Mapa

Os adeptos de Benfica e Sporting vão estar separados no domingo, na Supertaça. Além das bancadas do Estádio Algarve, a organização do jogo que abre a temporada 2019/20 reservou parques e trajetos próprios para os apoiantes dos rivais lisboetas [ver infografia].Os adeptos dos campeões nacionais terão à sua disposição os parques 3 e 4. Já os dos vencedores da Taça de Portugal poderão estacionar os seus automóveis nos parques 1 e 5. O 2 destina-se ao público em geral.Um dérbi é sempre escaldante, daí que as entidades envolvidas procurem evitar contacto entre benfiquistas e sportinguistas. Assim, até há trajetos exclusivos para águias e leões, quer para quem se desloque pela A22, também conhecida como Via do Infante, quer para quem prefira usar a Nacional 125.O pontapé de saída do dérbi está marcado para as 20h45 e as portas do Estádio Algarve abrirão às 18h45. Antes de Benfica e Sporting começarem a discutir o primeiro troféu da época, atuarão os Expensive Soul.Os rivais lisboetas vão pisar o palco da Supertaça na véspera do encontro. O Sporting fará um treino, a partir das 10h30 de sábado, seguido de conferência de imprensa de Marcel Keizer. Já o Benfica optou por fazer um passeio de reconhecimento, às 19h15. Depois, será a vez de Bruno Lage projetar o dérbi que abre a temporada.