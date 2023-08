Sérgio Conceição só sabe o que é vencer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição já disputou três Supertaças... e conquistou as três. O técnico portista ergueu o troféu em 2018/19 (3-1/Aves), 2020/21 (2-0/Benfica) e em 2022/23 (3-0/Tondela). Agora, quer garantir a quarta, mas do outro lado terá também um treinador com vontade de arrecadar um troféu que só venceu por uma vez, e noutro país. Roger Schmidt conquistou a Johan Cruyff Schaal em 2021/22, pelo PSV.