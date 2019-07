Sporting e Benfica recebem quase 12 mil bilhetes cada para a Supertaça

Sporting e Benfica vão receber cada 11.853 bilhetes para a final da Supertaça, a disputar a 4 de agosto, no Estádio Algarve, informaram esta terça-feira os leões no site oficial.

No total serão disponibilizados perto de 24 mil ingressos aos dois clubes, um valor ainda distante da lotação máxima do recinto algarvio, que tem capacidade ligeiramente acima de 30.000 lugares.

Na mesma nota, o Sporting informa que apenas 9.712 do total de bilhetes do clube leonino se destinam a sócios, por estarem reservados 2.681 para compromissos institucionais, acordos com patrocinadores, núcleos e claques.



O Benfica e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicaram, posteriormente, que os bilhetes vão ser colocados à venda na próxima terça-feira, 16 de julho.



A FPF explica que os bilhetes poderão ser "adquiridos junto dos clubes" e que existem quatro categorias de preço, o mais barato com um custo de 15 euros e o mais caro a 35 euros, além de ingressos a 20 e a 25 euros.



O jogo, que terá início às 20h45 de 4 de agosto, marca o início da época 2019/20, opondo o campeão nacional, o Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting.