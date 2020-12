Pepe (FC Porto): "A equipa trabalha com muita seriedade. Quando vestimos esta camisola, temos a responsabilidade de honrar os valores do clube e a equipa sabe isso. Somos uma família."



Pinto da Costa (Presidente FC Porto): "Este grupo mereceu esta vitória porque o seu valor foi posto em causa o seu valor indevidamente. Fizeram uma fase de grupos da Liga dos Campeões fantástica e merecem todos, principalmente o treinador, que foi a alma mater desta vitória".



Relacionadas Grimaldo: «Temos de ter mais personalidade. Somos capazes de melhor» : "Uma final com estes dois rivais é sempre competitiva, onde a boa agressividade está sempre presente. A bola dificultou a ação dos jogadores, por ser diferente... Era difícil controlar, o terreno não ajudou. Estratégia bem conseguida. Se fossemos uma equipa defensivamente forte podíamos ferir o adversário. Se ultrapassemos a última linha do adversário, acelerando para cima da defesa, estávamos perto do sucesso. Jogadores merecem este título"



Toni Martínez (FC Porto): "Estou muito feliz pelo meu primeiro título. Fomos muito superiores e merecemos. Seguramente vai ser o primeiro de muitos"



Taremi (FC Porto): "Todos os jogadores, staff e todos os adeptos estão de parabéns. Estivemos muito concentrados de início a fim. Foi um jogo e uma boa vitória para nós"



Sérgio Conceição (FC Porto) no Twitter: "Estou muito feliz pelos meus jogadores. Dedico a vitória ao nosso Presidente, aos adeptos e à minha família. É mais um título de outros que temos de ganhar este ano"



Marchesín (FC Porto): "Foi um jogo contra um rival e que joga bem. Sabíamos que ia ser um jogo bem travado e creio que fomos superiores durante os 90 minutos. Muito contentes pela vitória."



Jorge Jesus (Benfica): "É um único jogo, é uma decisão. As duas partes foram equilibradas, as diferenças foram nos golos, a grande penalidade deixou o FC Porto mais calmo e apostaram mais num jogo direto para o Marega. Na segunda parte o Benfica esteve muito melhor, aproveitou melhor as oportunidades, mas o FC Porto foi melhor nas decisões. Nos primeiros 15 minutos temos saídas de 2 contra 1 e não soubemos definir bem, o FC Porto acabou por fazer o golo de penálti na 1.ª parte. Depois tentei de tudo, meti dois laterais, e o FC Porto depois num contra-golpe acabou por fechar quando nós já estávamos a tentar tudo."



Sérgio Oliveira (FC Porto): "É a conquista de um troféu, o que é normal nesta casa. Estamos habituados a ganhar. Cumprimos o que era para cumprir, que era ganhar o título. Agora há que continuar. Sérgio Conceição disse-nos para ganhar a Taça, foi o que fizemos".



Álex Grimaldo (Benfica): "Vamos para o campeonato e tentar agora na Liga Europa. Viu-se no campo, faltou-nos personalidade. Eles foram mais agressivos. Não tiveram muitas ocasiões, assim como nós. Não foi um jogo muito bem jogado pelas duas equipas. Agora temos de corrigir os erros e tentar jogar o nosso jogo, somos capazes de melhor."





O FC Porto conquistou esta quarta-feira a 22.ª Supertaça Cândido de Oliveira do seu palmarés ao vencer () o Benfica, num encontro em que valeram os golos de Sérgio Oliveira (25'), de penálti, e de Luis Díaz (90'). Com esta conquista Sérgio Conceição iguala Jorge Jesus, ambos somam agora duas vitórias na prova.22h45 - Acaba o jogo! O FC Porto vence a Supertaça Cândido de Oliveira!