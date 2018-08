Continuar a ler

O Portimonense começou em melhor nível, especialmente pelas investidas de Bruno Tabata, ameaçando várias vezes, por Hackman (seis minutos), Nakajima (nove) e Lucas (18), antes de Pires falhar a melhor oportunidade, na 'cara' de Leo Jardim, após excelente trabalho individual e cruzamento de Tabata, aos 21 minutos.



O Rio Ave só criou perigo aos 22 minutos, quando o central Lucas cortou o esférico na hora exata em que o isolado Gabrielzinho se preparava para rematar, enquanto, à passagem dos 29 minutos, o médio Dener obrigou o guardião forasteiro a defesa apertada para canto.



Os vilacondenses chegaram à vantagem à beira do intervalo, no terceiro minuto de descontos, por Gabrielzinho, que foi isolado por Gelson Dala e não desperdiçou, perante o guarda-redes Ricardo Ferreira.



Na segunda parte, foi um Portimonense com mais 'coração' do que 'cabeça' que pressionou em busca do empate, sem sucesso, apesar de um remate perigoso de Nakajima perto do poste (80) e de um cabeceamento ao lado de Ruben Fernandes (90+2).



O Rio Ave voltou a evidenciar uma enorme eficácia nos minutos finais, selando o resultado no sexto e último minuto de descontos, num contra-ataque conduzido e concluído por Damien Furtado.



Jogo no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense - Rio Ave, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Gabrielzinho, 45+3 minutos.



0-2, Damien Furtado, 90+6.



- Portimonense: Ricardo Ferreira, Marcel (Wellington, 69), Lucas, Ruben Fernandes, Hackman, Dener (Theo Ryuki, 87), Pedro Sá, Wilson Manafá (Felipe Macedo, 87), Bruno Tabata, Nakajima e Pires.



(Suplentes: Leo, Theo Ryuki, Jean Filipe, Felipe Macedo e Wellington).



Treinador: António Folha.



- Rio Ave: Leo Jardim, Nadjack, Borevkovic, Buatu, Afonso Figueiredo, Tarantini, Leandrinho (João Schmidt, 59), Gabrielzinho (Damien Furtado, 84), Gelson Dala, Galeno e Bruno Moreira (Jambor, 81).



(Suplentes: Carlos Alves, Miguel Rodrigues, Junio Rocha, João Schmidt, Jambor, Schutte e Damien Furtado).



Treinador: José Gomes.



Árbitro: Cláudio Pereira (Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wellington (85), Theo Ryuki (90+1) e Tarantini (90+1).



Dois golos nos descontos de cada parte da partida garantiram este domingo a vitória do Rio Ave sobre o Portimonense (2-0), no Algarve, e o consequente apuramento dos vilacondenses para a fase de grupos da Taça da Liga Allianz.Frente a um Portimonense que se estreou oficialmente esta época sem reforços no onze escolhido pelo técnico António Folha, o Rio Ave fez três mudanças face à equipa que empatou na quinta-feira com os polacos do Jagiellonia (4-4) e acabou eliminada da Liga Europa.

Autor: Lusa