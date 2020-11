Sacavenense-Sporting será disputado no Estádio Nacional

O jogo entre o Sacavenense e o Sporting, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, vai ser disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, no dia 23 de novembro, foi hoje anunciado.

Numa mensagem divulgada na rede social Facebook, o Sacavenense, que milita no Campeonato de Portugal, refere que o jogo com o Sporting vai ser disputado no estádio Nacional, sem a presença de público, e que terá transmissão televisiva.

Nesta terceira ronda da Taça de Portugal, a primeira em que participam as equipas da I Liga, o FC Porto, detentor do troféu, vai jogar em casa do Fabril do Barreiro, no dia 22 de novembro.

Já o Benfica, finalista da última edição, desloca-se ao recinto do Paredes, do Campeonato de Portugal, em partida antecipada para 21 de novembro, às 21:15.