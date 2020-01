O onze do Benfica para o jogo com o Rio Ave

Depois do jogo entre FC Porto e Varzim, Benfica e Rio Ave discutem esta noite, pelas 21:15, a segunda vaga de acesso às meias-finais da Taça de Portugal, num duelo no qual Bruno Lage opera pontuais alterações de olho no clássico do fim de semana. Consulte os onzes de ambas as formações abaixo:





: Zlobin, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Weigl, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Vinicius