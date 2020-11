Arouca-V. Guimarães, 0-0 (1.ª parte): Ouattara é expulso após entrada dura sobre Bukia

45' - Ouattara (V. Guimarães) é expulso e deixa os vimaranenses reduzidos a 10 elementos na saída para o intervalo.





42' - Ricardo Quaresma (V. Guimarães) vê cartão amarelo após entrada dura sobre Adílio Santos (Arouca).38' - Mantém-se a superioridade arouquense, com a equipa de Armando Evangelista - que hoje não está presente no banco de suplentes após ter testado positivo à Covid-19 - a mostrar-se muito personalizada. O Vitória de Guimarães não tem conseguido assentar o seu jogo.31' - A primeira ameaça à baliza do Arouca chega pelos pés de Bruno Duarte. O avançado do V. Guimarães recebeu um passe de Miguel Luís, olhou para a frente e só viu a baliza. Fernando Castro desviou para canto.26' - Vimaranenses vêem-se obrigados a descer linhas face ao bom momento do Arouca. Emblema do segundo escalão soma maior posse de bola, mais oportunidades de golo e ninguém se admirava se a vantagem no marcador surgisse a qualquer momento.23' - Vitória de Guimarães tenta responder à exibição confiante dos jogadores do Arouca.18' - Bukia (Arouca) esteve perto de inaugurar o marcador! O extremo dos arouquenses surgiu sem grande oposição na grande área do V. Guimarães e de cabeça atirou ligeiramente ao lado. Bruno Varela ainda se atirou ao esférico mas deixou seguir.12' - Rochinha arranca pelo centro, passa para Ouattara que acaba no chão a pedir falta após choque com um jogador do Arouca. Jogo seguiu.9' - Vitória de Guimarães procura aumentar os níveis de pressão, com uma subida de linhas e maior intensidade na tentativa de roubo de bola. Arouca mantém-se personalizado e confortável com o esférico.6' - Arouca arranca bem a partida, com maior iniciativa de jogo e maior perigo, ao contrário daquilo que seria esperado.4' - Canto para o Arouca após corte de cabeça de Sílvio (V. Guimarães).2' - Esteve à vista o primeiro da partida! Adílio Santos (Arouca) atirou muito perto da baliza defendida por Bruno Varela (Vitória de Guimarães). Sinal forte dos arouquenses neste início de jogo no Estádio Municipal de Arouca.- Já são conhecidas as equipas iniciais:Bruno Varela; Ouattara, Mumin, Jorge Fernandes, Sílvio, Pepelu, Miguel Luís, André Almeida, Ricardo Quaresma e Bruno Duarte.Fernando Castro; Thales, João Basso, Brunão, Quaresma, Pedro Moreira, Marco Soares, Leandro Silva, André Silva, Bukia e Adílio Santos.- Arouca, equipa que milita o segundo escalão português de futebol, recebe este sábado o Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.