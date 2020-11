Académica vence Varzim pela margem mínima e segue em frente na Taça de Portugal

Um golo do marroquinho Bouldini, aos 76 minutos, permitiu esta segunda-feira à Académica vencer o Varzim 1-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, disputado em Coimbra, seguindo em frente na prova 'rainha'.

Apesar do 'nulo' ao intervalo, a 'briosa' dispôs de quatro excelentes oportunidades para marcar. Primeiro por Sanca, aos 10 minutos, que, numa jogada individual, entrou na área e rematou para defesa com o corpo do guarda-redes.

Três minutos depois, o mesmo jogador culminou uma jogada de Traquina pela direita do ataque, com um remate na zona da meia-lua, a levar a bola a rasar o poste da baliza adversária.

Aos 15 minutos, foi a vez de Bouldini 'sentar' um adversário e rematar com muito perigo, tendo o esférico passado ligeiramente por cima da trave.

O Varzim respondeu aos 33 minutos, com um remate cruzado muito perigoso de Tembeng dentro da área, que levou o esférico a passar ao lado da baliza defendida por Mika.

Quase em cima do intervalo, aos 43 minutos, Bouldini teve nos pés o primeiro golo dos 'estudantes', mas o guarda-redes Isma defendeu o remate.

Na segunda parte, a Académica voltou a desperdiçar uma grande oportunidade aos 53 minutos, por Fabinho, que intercetou um mau alívio do guarda-redes Isma, mas não conseguiu acertar com a baliza.

O golo da vitória dos 'estudantes' surgiu aos 76 minutos, por Bouldini, que 'roubou' a bola ao guarda-redes adversário sem falta, após um atraso de um companheiro de equipa, e introduziu o esférico na baliza.

O Varzim quase que empatava aos 85 minutos, por André Vieira, valendo a defesa do guarda-redes Mika.

Académica - Varzim, 1-0.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Bouldini, 76 minutos.

Equipas:

Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Dias, Guima (Mimito, 72), Fabinho (Chaby, 81), Sanca, Traquina e Bouldini.

(Suplentes: Daniel Azevedo, Dani, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Chaby, Mimito e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

Varzim: Isma, Rui Silva, André Micael, Luís Pedro, Rui Coentrão, Tembeng (Yusuf, 90+1), Rui Moreira (André Vieira, 79), Diarra, Lessinho (Renteria, 66), Fatai (Douglas 90+1) e George.

(Suplentes: Ricardo, André Vieira, Yusuf, Paulo Moreira, Luís Pinheiro, Douglas e Renteria).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dias (38), Lessinho (62), Tembeng (67), André Micael (69) e Silvério (85).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.