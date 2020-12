- O jogo será arbitrado por Fábio Veríssimo, de Leiria. O juiz será auxiliado por Bruno Rodrigues e Pedro Martins. O 4º árbitro é João Gonçalves.





Obrigado pelo vídeo onde realmente se vê o nosso treinador a dar indicações à equipa Amanhã lá estaremos de novo a defender o @CDTondela1933 de forma briosa e nada ridícula.#respeito #juntos #orgulhobeirão https://t.co/IeRqYOizVf — CD Tondela (@CDTondela1933) December 12, 2020

- Entretanto, o guarda-redes Joel Sousa, que foi titular na anterior ronda da Taça, testou positivo à Covid-19. De resto, a última ronda de testes detetou um caso inconclusivo na estrutura da SAD.- As críticas de Francisco J. Marques às palavras de Pako Ayestarán não ficaram sem resposta por parte do Tondela. Os beirões agradeceram o vídeo que este publicou com imagens do técnico auriverde, considerando que este permite ver que o espanhol estava "a orientar a equipa". Numa publicação nas redes sociais, o Tondela garantiu ainda que irá ao Dragão defender-se de forma "briosa e nada ridícula".- "Se dissesse alguma coisa no fim do último jogo até faria mais sentido, mesmo não sendo verdade. Agora, esta é uma forma grosseira de condicionar os árbitros, na minha opinião, e que pelos vistos está bem em voga em treinadores espanhóis. Um é catalão, o outro é basco, mas são os dois espanhóis. Nos últimos tempos temos defrontado treinadores espanhóis que parece que têm essa característica", recordou o técnico dos dragões.- Sérgio Conceição estranhou o ‘timing’ e o conteúdo das declarações do treinador do Tondela, que acusou o banco do FC Porto de ter pressionado o árbitro Tiago Martins no jogo do campeonato, há pouco mais de uma semana.- "É um orgulho imenso. É um prestígio representar um clube desta dimensão. Sinto uma felicidade imensa por prolongar o meu vínculo com o FC Porto. Estou neste clube há 19 anos e estendi por mais alguns. É um motivo de grande orgulho para mim", assumiu Sérgio Oliveira.- Sérgio Oliveira renovou com o FC Porto até 2025. O acordo foi anunciado na manhã de ontem pelo próprio FC Porto, numa nota colocada no seu site oficial e nas redes sociais, para gáudio dos adeptos e até do próprio jogador.- O conjunto orientado por Sérgio Conceição chega a esta fase da prova rainha após ter eliminado o Fabril, fora, por 2-0. Os auriverdes também garantiram o apuramento fora de portas, batendo o Felgueiras pela margem mínima (1-0).- É a segunda vez em oito dias que as duas equipas se defrontam no mesmo palco. No último dia 5, os azuis e brancos bateram os beirões por 4-3, em partida a contar para a 9.ª jornada da Liga NOS.- Boa tarde! FC Porto e Tondela defrontam-se esta tarde, a partir das 18h30, no Estádio do Dragão, a partir das 18h30.