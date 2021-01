Nacional-FC Porto, em direto

- Para não desgastar o relvado, as duas equipas optaram por aquecer no campo e treinos que se localiza imediatamente ao lado do estádio.





- O duelo entre Nacional e FC Porto vai ser arbitrado por António Nobre, sendo que no VAR estará Vasco Santos.- No banco do Nacional estão Rui Encarnação, Kalindi, Júlio César, Danilovic, Nuno Borges, Thill e João Victor.- Luís Freire mudou seis jogadores relativamente à equipa que perdeu com o Sporting (0-2). Piscitelli assume a baliza, Pedrão e Rui Correia entram para o eixo da defesa e Alhassan, Francisco Ramos e Kenji para o meio-campo.- Nanu, Diogo Leite, Sérgio Oliveira, Corona e Taremi são os resistentes do onze portista que bateu o Famalicão na última jornada (4-1). Marchesín, Zaidu, Marega e Otávio, todos titulares no último jogo, começam no banco de suplentes. Uribe vai assistir da bancada, ao passo que Mbemba não foi sequer convocado. No banco portista, além dos já citados, estão ainda Loum, João Mário e Evanilson- Os dois treinadores optam por equipas iniciais bastante distintas daquelas apresentadas na última jornada do compeonato.- Onze do Nacional: Piscitelli, Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia, João Vigário, Kenji, Azouni, Alhassan, Francisco Ramos, Riascos e Rochez.- Sérgio Conceição vai a jogo com Diogo Costa, Nanu, Pepe, Diogo Leite, Sarr, Grujic, Sérgio Oliveira, Corona, Díaz, Taremi e Toni Martínez.- As duas equipas já se encontram no Estádio da Madeira e a qualquer momento devem ser conhecidos os onzes oficiais.- Pelas imagens colocadas pelos dois clubes nas respetivas redes sociais, a ideia é que o relvado se encontra em boas condições.

Concentração máxima para seguir em frente na Taça Vamos, alvinegros! pic.twitter.com/Kar3WyNz8N — C.D. Nacional (@CDNacional) January 12, 2021

- O Nacional está na máxima força para este duelo, sem lesionados nem castigados.- Do Porto para o Funchal seguiu uma comitiva com 21 jogadores. A ausência de Mbemba, em gestão para o clássico com o Benfica na sexta-feira, é a principal novidade. De resto, Mbaye e Marcano continuam lesionados, ao passo que Cláudio Ramos, Carraça, Manafá e Fábio Vieira estão com Covid-19.- Luís Freire também abordou a temática do relvado, lembrando que a sua equipa tem feito a preparação para este jogo em condições muito adversas e mostrando consciência que "o relvado não vai estar em grandes condições".- Sérgio Conceição falou dessas mesmas condicionantes como o relvado, que podem levá-lo a tomar determinadas decisões. "Vamos ver as condições do relvado e do tempo, que também é importante, e isso condiciona a preparação, pode influenciar a escolha entre um ou outro jogador de características diferentes. A estratégia está definida, mas, de qualquer das maneiras, pode variar nesse sentido", referiu o treinador portista.- O Nacional recebe o FC Porto depois de ter jogado também em casa com o Sporting, na última sexta-feira. Um jogo que ficou marcado pelas péssimas condições climatéricas e que transformaram o relvado num autêntico lamaçal. Esta tarde, o tapate verde da Choupana já se deve encontrar em melhor estado, mas não a 100 por cento, algo que pode voltar a condicionar a qualidade do espetáculo.FC Porto e Nacional defrontam-se, esta terça-feira, na Choupana, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O apito inicial está marcado para as 18 horas. Na última eliminatória da prova, os dragões eliminaram o Tondela, por 2-0, enquanto que os insulares bateram o Leixões, por 3-1. O vencedor deste jogo tem encontro marcado com o Gil Vicente ou Ac. Viseu, que se defrontam esta quinta-feira em Barcelos.